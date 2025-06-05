الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

5 نصائح لتجنب الحموضة بعد أكل اللحوم (إنفوجراف)

الحموضة
الحموضة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تناول الطعام الزنجبيل اعراض الحموضة عسر الهضم

مواد متعلقة

بعثة الحج الطبية: تخصيص 7 مستشفيات ميدانية بعرفات ومنى للحجاج

الصحة العالمية: 4 أعراض للإصابة بالجفاف للحجاج يوم عرفات وهذه طرق التعامل معها

2423 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالمحافظات

خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى (إنفوجراف)

الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة للحجاج قبل الوقوف على عرفات

هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

أول رد من الصحة على تعطل قرارات العلاج بمستشفى هرمل للأورام

الصحة: غلق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان يديره عاطل بمنيا القمح

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

بعد إعلان التوبة، هل يعتزل أحمد سعد الغناء نهائيًا؟

البلدي بـ 300 والضأن بـ 400، أسعار اللحوم داخل مدبح السيدة زينب (فيديو وصور)

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

سعر القصدير اليوم الخميس 5-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 نصائح لتجنب الحموضة بعد أكل اللحوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية