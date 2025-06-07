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خارج الحدود

الاحتلال يزعم استعادة جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا

كاتس،فيتو
كاتس،فيتو

زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال  استعاد عبر عملية خاصة جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا الذي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

الاحتلال يزعم استعادة جثة المواطن التايلاندي ناتابونج

كما شدد في بيان اليوم السبت على أن الحكومة لن ترتاح حتى يعود جميع المختطفين الأحياء وجثامين القتلى إلى البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.

بدوره أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استعادة جثة المواطن التايلندي بعملية خاصة في قطاع غزة.

وادعى أن نتابونج اختطف من نير عوز “وقتل خلال عملية الأسر”.

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