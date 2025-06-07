الإغاثة الطبية: أطفال التوحد في غزة يواجهون الخطر مع استمرار الحرب

حذرت جمعية الإغاثة الطبية في غزة من تفاقم معاناة أطفال طيف التوحد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا لحالتهم النفسية والجسدية.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن أطفال التوحد بحاجة إلى رعاية خاصة ضمن بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما أصبح شبه مستحيل في ظل العدوان المستمر والنزوح المتكرر لسكان القطاع. وأضاف البيان أن معظم مراكز التأهيل والرعاية المخصصة لهم كانت تقع في مناطق اجتاحها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية، مما أدى إلى توقف خدماتها بالكامل.

وأشارت الجمعية إلى أن التدهور في الأوضاع الإنسانية، وتشتت العائلات، وفقدان الروتين اليومي، كلها عوامل أدت إلى تدهور ملحوظ في سلوكيات وتطورات هؤلاء الأطفال، في وقت لا تتوفر فيه البدائل الطبية أو النفسية اللازمة.

ودعت جمعية الإغاثة الطبية الجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل لتأمين الحماية والرعاية لأطفال التوحد في غزة، وضمان وصولهم إلى خدمات الرعاية المتخصصة في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.