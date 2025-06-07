السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإغاثة الطبية: أطفال التوحد في غزة يواجهون الخطر مع استمرار الحرب

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

حذرت جمعية الإغاثة الطبية في غزة من تفاقم معاناة أطفال طيف التوحد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا لحالتهم النفسية والجسدية.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن أطفال التوحد بحاجة إلى رعاية خاصة ضمن بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما أصبح شبه مستحيل في ظل العدوان المستمر والنزوح المتكرر لسكان القطاع. وأضاف البيان أن معظم مراكز التأهيل والرعاية المخصصة لهم كانت تقع في مناطق اجتاحها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية، مما أدى إلى توقف خدماتها بالكامل.

وأشارت الجمعية إلى أن التدهور في الأوضاع الإنسانية، وتشتت العائلات، وفقدان الروتين اليومي، كلها عوامل أدت إلى تدهور ملحوظ في سلوكيات وتطورات هؤلاء الأطفال، في وقت لا تتوفر فيه البدائل الطبية أو النفسية اللازمة.

ودعت جمعية الإغاثة الطبية الجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل لتأمين الحماية والرعاية لأطفال التوحد في غزة، وضمان وصولهم إلى خدمات الرعاية المتخصصة في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإغاثة الطبية غزة جمعية الإغاثة الطبية الحرب الإسرائيلية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

السعر الرسمي للعملات الرئيسية في البنك المركزي (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم طارق حامد في الموسم الجديد

شيكابالا يقرر الاستمرار مع الزمالك لموسم جديد

أسعار الخضار اليوم، الليمون والخيار يتهاوى وانخفاض في 10 أصناف باستثناء الطماطم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 7 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية