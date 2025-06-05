الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات صفقة انتقال أوسيمين للهلال السعودي

أوسمين
أوسمين

كشفت تقارير صحفية تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والمعار إلى جالطة سراي الموسم المنقضي.

وشهدت مفاوضات الهلال مع النيجيري فيكتور أوسمين تقدما ملحوظا بعد فترة من عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الصفقة.

ويسعى الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية تنطلق منتصف الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.


وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أوسمين من المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الخميس، في خطوة تمهد لحسم الصفقة وإتمام انتقال اللاعب للهلال.

وأضافت أن المهاجم النيجيري سيتوجه بعد ذلك إلى أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس من أجل توقيع عقود الانتقال للزعيم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وسجل أوسمين 37 هدفًا في 41 مباراة خلال الموسم الماضي الذي أعير فيه إلى جالطة سراي التركي، ليعود إلى فريقه نابولي هذا الصيف، قبل إتمام الاتفاق على رحيله صوب الهلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوسمين الهلال جالطة سراي نابولي كأس العالم للأندية فيكتور اوسيمين النيجيري فيكتور أوسيمين

مواد متعلقة

الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع سيموني إنزاجي (فيديو)

إنزاجي يتوجه إلى باريس لتوقيع عقد تدريب الهلال السعودي (فيديو)

رقم خيالي، الهلال السعودي يحسم صفقة النيجيري أوسيمين استعدادا لكأس العالم للأندية

طرابزون سبور يفوز على جوزتبه 0/2 ويواجه جالطة سراي في نهائي كأس تركيا

مفاجأة، النصر السعودي يتفوق على الهلال وأهلي جدة ويقترب من حسم صفقة أوسيمين

نابولي يرفض مقترح جالطة سراي للاحتفاط بخدمات أوسيمين

الأكثر قراءة

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تعرف على آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية