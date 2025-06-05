آخر تطورات صفقة انتقال أوسيمين للهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والمعار إلى جالطة سراي الموسم المنقضي.

وشهدت مفاوضات الهلال مع النيجيري فيكتور أوسمين تقدما ملحوظا بعد فترة من عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الصفقة.

ويسعى الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية تنطلق منتصف الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن أوسمين من المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الخميس، في خطوة تمهد لحسم الصفقة وإتمام انتقال اللاعب للهلال.

وأضافت أن المهاجم النيجيري سيتوجه بعد ذلك إلى أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس من أجل توقيع عقود الانتقال للزعيم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وسجل أوسمين 37 هدفًا في 41 مباراة خلال الموسم الماضي الذي أعير فيه إلى جالطة سراي التركي، ليعود إلى فريقه نابولي هذا الصيف، قبل إتمام الاتفاق على رحيله صوب الهلال.

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