أخبار مصر اليوم.. تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة خدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.. والأرصاد تكشف حالة طقس ثاني أيام العيد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

منع المشاة من السير على كوبري قصر النيل بأول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

شهدت منطقة كوبري قصر النيل منع سير المشاة أعلى كوبري قصر النيل، مع استمرار مرور السيارات في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

قصات وألوان الشعر الغريبة والزاهية تسيطر على شوارع وسط البلد بأول أيام عيد الأضحى (صور)

سيطرت قصات الشعر الغريبة والألوان الزاهية على احتفالات الأطفال والشباب في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمنطقة وسط البلد.

غرفة شركات السياحة: تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة

قال أحمد أبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن البعثة الرسمية للحج السياحي خصصت فرق دعم فني ولوجستي للتعامل مع أي طارئ خلال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة

حالة الطقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اضطراب بملاحة خليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

5 إرشادات مهمة لدعم الجهاز المناعي والحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم النصائح العلمية للحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى من خلال سلسلة "العيد صحة".

تموين القاهرة: تشغيل سيارات شباب الخريجين لتوفير أسطوانات البوتاجاز خلال العيد

أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة أن المديرية حرصت على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد، وسيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لتكدس المواطنين أمام المحطات.

الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى بالحدائق العامة

يشارك الهلال الأحمر المصري في تأمين وتنظيم احتفالات عيد الأضحى، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار 60 فرقة استجابة أثناء الطوارئ تضم مئات المتطوعين، بالمساجد الكُبرى، والحدائق العامة، وغيرها من أماكن التنزه والاحتفال على مستوى الجمهورية.

250 ألف فرصة عمل يوفرها مشروع "جريان"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف، استعرض فيه أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع.

الهلال الأحمر المصري يقدم نصائح الذبح الآمن

وجه الهلال الأحمر المصري عدة نصائح للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، مشيرًا أن هناك 7 نصائح للذبح الآمن

المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية خلال أول أيام العيد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المجازر الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، قد استقبلت ونفذت أعمال الذبح لحوالي 9898 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، كأضاحي للمواطنين، خلال أول أيام العيد، بالمجان.

صرف مكافآت جهود غير عادية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

أصدر الدكتور حسام صلاح، عميد طب قصر العينى ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، توجيهات بصرف عدد من المكافآت المالية للعاملين، نظير جهودهم الاستثنائية وتفانيهم في أداء مهامهم

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