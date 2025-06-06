بعثة الحج السياحي: فرق للتدخل الفوري للتعامل مع مشكلات الحجاج

يقضي ضيوف الرحمن من الحجاج أول أيامهم بـ مشعر منى في أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام وفي حالة إيمانية رائعة، بعد أن أفاضوا من عرفات إلى مشعر مزدلفة، وتفرقوا ما بين من بات ليلة النفرة وبات بمشعر مزدلفة حتى صباح اليوم، ومنهم من أقام فترة وجيزة بالمشعر المقدس.

وهناك من توجه إلى جسر الجمرات مع الساعات الأولى من صباح اليوم لرمي الجمرات في أول أيام التشريق، وهناك من توجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وهؤلاء كذلك انقسموا بين من عاد بعد الطواف إلى مشعر منى استكمال مناسك الحج، ومن بقي بفنادق مكة ليعود اليوم إلى مشعر منى ورمي الجمرات.

نفرة حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة

وعلى صعيد الحج السياحي، تتابع البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشئون الشركات أحوال حجاج الشركات، بعد وصولهم لمخيماتهم بمشعر منى.

وتابعت البعثة الرسمية للحج السياحي نفرة حجاج السياحة فور انتهاء يوم عرفة، وأكدت سامية سامي أن هناك التزام كبير من شركات السياحة حتى الآن بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، ولم ترصد لجان البعثة المنتشرة بكافة أماكن إقامة الحجاج حتى الآن أية مخالفات معربة عن أملها في نجاح الموسم حتى نهايته مع تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة.

تعامل بعثة الحج السياحي مع مشاكل الحجاج

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي أن البعثة سوف تواصل متابعة الحجاج خلال مناسك الحج من خلال لجانها الميدانية المشتركة مع غرفة شركات السياحة وغرف العمليات، موضحة أن ذلك يأتي لضمان تنفيذ البرامج المقررة بدقة، ووفقًا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة السياحة والآثار.

وشددت رئيسة بعثة الحج السياحي أنه سيتم التدخل فورا في حالة حدوث أي تقصير في الخدمات المقدمة للحجاج بمشعر منى لحلها سريعًا، ومن المنتظر أن يتم أيضا التأكد من توافر المساحات المخصصة لكل حاج بمخيمات منى طبقًا لما هو متفق عليه.

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