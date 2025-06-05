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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار حرص وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة عالية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

زيادة عدد الأطباء المناوبين في الأقسام الحرجة

وشدد الوزير على رفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، مع زيادة عدد الأطباء المناوبين في الأقسام الحرجة، وتنظيم الأجازات والراحات وفقًا لاحتياجات كل مستشفى؛ لضمان توافر الكوادر الطبية اللازمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة.

 

كما وجه الوزير بتجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات، تعمل إلى جانب الفرق الأساسية؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة العيد.

وأشار الدكتور عاشور إلى وجود تنسيق كامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، تحقيقًا لمستويات الجودة المطلوبة في الخدمات العلاجية. 

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الرعاية الصحية الدكتور أيمن عاشور الحالات الطارئة وزارة الصحة والسكان عيد الأضحى عيد الأضحي المبارك

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