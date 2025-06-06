الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

الهدوء يسيطر على شوارع وسط البلد وقصر النيل أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

الهدوء يسطر على شوارع
الهدوء يسطر على شوارع قصر النيل

سيطر الهدوء على شوارع قصر النيل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ظهرت الشوارع فارغة وأيضا ظهرت مراكب قصر النيل فارغة من المواطنين وعمت حالة من الخلو والهدوء التام في الشوارع في منتصف اليوم وبعد أداء صلاة الجمعة.

الهدوء يسطر على شوارع قصر النيل 
الهدوء يسيطر على شوارع قصر النيل 


ورصدت عدسة “فيتو” الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل شوارع وسط البلد وقصر النيل.

 

الهدوء يسطر على شوارع قصر النيل 
الهدوء يسيطر على شوارع قصر النيل 


 

 

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