الهدوء يسيطر على شوارع وسط البلد وقصر النيل أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

سيطر الهدوء على شوارع قصر النيل في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ظهرت الشوارع فارغة وأيضا ظهرت مراكب قصر النيل فارغة من المواطنين وعمت حالة من الخلو والهدوء التام في الشوارع في منتصف اليوم وبعد أداء صلاة الجمعة.

الهدوء يسيطر على شوارع قصر النيل



ورصدت عدسة “فيتو” الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل شوارع وسط البلد وقصر النيل.

الهدوء يسيطر على شوارع قصر النيل





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.