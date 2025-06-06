الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يقدم نصائح الذبح الآمن

ذبح الأضحية، فيتو
ذبح الأضحية، فيتو

وجه الهلال الأحمر المصري عدة نصائح للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، مشيرًا أن هناك 7 نصائح للذبح الآمن.

 

وأشار الهلال الأحمر المصري إلى أن نصائح الذبح الآمن تضمن ما يلي:

 

ـ استخدام السكين باتجاه عكس جسمك 

ـ عدم نسيان السكين في مكان مكشوف 

ـ أن تكون السكين حادة لتسهيل التقطيع 

ـ حفظ السكين في مكان آمن ومغلق عند الانشغال 

ـ عدم نسيان السكين علي حافة الطاولة يجب حفظها في مكان ثابت وآمن 

ـ تغطية السكين بقطعة قماش حتى لا تصيب أحد 

ـ المحافظة علي نظافة السكين 

 

واحتفل ملايين المسلمين اليوم بأول ايام عيد الاضحى المبارك لعام 2025 وشهدت محلات مناطق وسط البلد والمعادي، إقبالًا كبيرًا من الأهالي على شراء الملابس استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

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