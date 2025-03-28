الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

خطة عمل مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

جامعة القاهرة،فيتو
جامعة القاهرة،فيتو

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

وقف الإجازات والراحات

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة وجود الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية، وتوافر الأدوية بصيدليات الطوارئ والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لاستقبال أية حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة.

كما أكد صلاح الانتهاء تماما من  مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى ضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفورى عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات أمام استقبالها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة فورا.

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جامعة القاهرة اجازة عيد الفطر المبارك الرعاية المركزة العيادات الخارجية حالات التسمم الغذائي حالات الطوارئ هيئة التمريض

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