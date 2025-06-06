أعلنت منظمة اليونسيف، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن هناك غضبا عالميا مما يجري في غزة.

اليونيسف: استخدام الجوع سلاحا جريمة حرب

وقالت اليونسيف في بيانها: لا مبرر على الإطلاق لقتل الأطفال في غزة وهناك 50 ألف طفل استشهدوا أو جرحو، مضيفة أن استخدام الجوع سلاحا جريمة حرب ونطالب الولايات المتحدة بإيصال المساعدات والدواء.

وأكدت اليونسيف: مستمرون في الضغط السياسي للمطالبة بإيصال المساعدات والوضع في غزة يزداد سوءا، ونتعامل بحيادية في قضية توزيع المساعدات ونختلف عن مؤسسة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صادر عنه، أن 110 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 583، فيما فقد 9 أخرين، وذلك بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال النار خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" بدء من 27 مايو الماضي.

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