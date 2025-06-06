رئيس الاحتلال بعد مقتل 4 جنود: ثمن الحرب باهظ جدا

قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، تعليقا على قتل المقاومة 4 من جنود الاحتلال في خان يونس إن ثمن الحرب باهظ جدا وهذه ساعة حزن، لكنها أيضا ساعة التزام كبير بالوقوف خلف الجنود.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، معلقا على حادث مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: إنه يوم حزين وصعب وأعزي عائلات الجنود القتلى.

وأضاف نتنياهو : الجنود سقطوا في المعركة مع حماس واستعادة رهائننا لقد ضحوا بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا.

معاريف: انتشال جثث القتلى من الجنود استغرق 6 ساعات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة معاريف أن انتشال جثث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من تحت الركام في خان يونس استغرق 6 ساعات.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بمقتل 4 جنود وإصابة 5 أخرين إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود إثر انهيار مبنى مفخخ في خان يونس

وفي السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس في قطاع غزة.

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