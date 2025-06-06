قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة كارثة.

ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنقطة كاملة

وأضاف ترامب، أن أوروبا شهدت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة بينما لم نشهد أي تخفيض وإذا عاد التضخم فعلينا رفع سعر الفائدة لمواجهة ذلك.

وتابع: على جيروم باول خفض أسعار الفائدة بنقطة كاملة والتضخم يكلف بلدنا ثروة طائلة ويجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.

ويأتي ذلك في ظل السجال الدائر بين ترامب والملياردير الشهير إيلون ماسك، حول قانون ترامب الكبير والذي وصفه بأنه سيؤدي إلى غرق أمريكا في الديون والإفلاس.

و دعا ايلون ماسك الأمريكيين الى التحرك والتواصل مع ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس لإسقاط مشروع قانون الضرائب والانفاق الذي يدعمه الرئيس الأمريكي ويطلق عليه المشروع "الكبير والجميل".

في منشور على موقع إكس، كتب أيلون ماسك: "تحدثوا مع نوابكم.. تحدثوا مع سيناتور كل منطقة.. إفلاس أمريكا أمر غير مقبول.. اقتلوا مشروع القانون"

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