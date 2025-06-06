الجمعة 06 يونيو 2025
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حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى (صور)

رمي الجمرات، فيتو
رمي الجمرات، فيتو

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ قليل في رمي جمرة العقبة الكبري.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

 وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى، عليه الصلاة والسلام.

ويشرع للحجاج بعد رمي جمرة العقبة في هذا اليوم في نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

موسم الحج 2025

وفي مشعر منى، يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق، يذكرون الله كثيرًا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

 

وبحسب «واس»، اتسمت نفرة الحجيج بالهدوء والسكينة، تحفهم عناية الله سبحانه وتعالى، ثم جهود القطاعات المعنية بالحج، التي أسهمت في انسيابية حركة جموع الحجيج، ليؤدوا نسكهم في يسر وأمان.

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