الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة الأهلي تستعد لخوض أول مران للفريق بأمريكا استعدادا لكأس العالم للأندية (صور)

بعثة الأهلي، فيتو
بعثة الأهلي، فيتو

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتتوجه لمقر تدريب الفريق في أمريكا، لخوض المران الأول للفريق، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية. 

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى أمريكا، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث غادرت البعثة أمس ووصلت إلى الإمارات ترانزيت قبل استقلال طائرة أمريكا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أمريكا كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

أحمد رمضان بيكهام: المنافسة داخل الأهلي تصنع الفارق ودعم الجماهير يمنحنا القوة

بيكهام: العودة لـ الأهلي حلم تحقق وأتطلع لكتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

بعد فوز الزمالك بكأس مصر، زيزو يطير إلى أمريكا للحاق ببعثة الأهلي

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2025

ترامب يكشف سبب استبعاد مصر من قرار حظر سفر فرضه على 15 دولة (فيديو)

رحيل الإذاعية الكبيرة هدى العجيمي إثر إجرائها عملية جراحية

أول تعليق من أيمن الرمادي على فوز الزمالك بلقب كأس مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

فرحة جنونية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر (صور)

وسام أبو علي يقود فلسطين للفوز على الكويت في تصفيات كأس العالم -آسيا 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر أول أيام عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم اللحمة الحمراء في المنام وعلاقته بالخير الوفير والرزق الكثير

هل يجوز الأكل والشرب قبل صلاة العيد؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية