أخبار الرياضة اليوم: الزمالك بطلا لكأس مصر.. الأهلي يضم صفقة جديدة رسميا.. والأردن يتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة 29 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8/7، وذلك بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في الشوطين الأصليين والإضافي.

أعلن النادي الأهلي عبر منصاته الرسمية عن ضم أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية والموسم الجديد.

وصلت بعثة الأهلي إلى أمريكا اليوم استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث غادرت البعثة أمس ووصلت إلى الإمارات ترانزيت قبل استقلال طائرة أمريكا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

تأهل منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع منتخب الإمارات (0-0)، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى لمنطقة آسيا المؤهلة للمونديال.

وكان منتخب الإمارات في حاجة إلى الفوز للحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل المباشر للنهائيات في الجولة العاشرة والأخيرة، لكنّ اكتفاءه بنقطة التعادل على قواعده منح منتخب أوزبكستان تأهلا تاريخيا للمونديال للمرة الأولى.

وصلت بعثة الأهلي إلى أمريكا اليوم استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث غادرت البعثة أمس ووصلت إلى الإمارات ترانزيت قبل استقلال طائرة أمريكا.

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة .

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب السعودية، على نظيره البحريني بهدفين دون رد ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب السعودي التأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بعد فشله في التأهل مباشرة للبطولة.

مباراة عمان والأردن، حقق منتخب الأردن، فوزا كبيرا علي منتخب عمان بثلاثية نظيفة على ملعب “مجمع السلطان قابوس الرياضي”، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم آسيا المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك

وتأهل منتخب الأردن بهذه النتيجة إلى المونديال لأول مرة في تاريخه وذلك بعد هزيمة العراق أمام كوريا الجنوبية بهدفين لهدف

أعلن نادي قطر القطري، اليوم الخميس، توجيه الشكر للاعب أحمد عبد القادر الذي لعب مع الفريق في الموسم الحالي معارًا من النادي الأهلي، وبالتالي لن يتم تفعيل شرائه من قبل النادي القطري.

ومن المقرر أن يعود أحمد عبد القادر للنادي الأهلي، وسينضم للتدريبات عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، للبت في أمره من قبل المدرب الجديد، الإسباني خوسيه ريبيرو.

أُختير نجم نادي برشلونة، لامين يامال، كأفضل لاعب تحت سن 23 عامًا في الدوري الإسباني - الليجا، خلال موسم 2024-2025، وفقا لما أعلنه الاتحاد الإسباني.

وساهم اللاعب الدولي الإسباني، الذي سيكمل في 13 يوليو المقبل، 18 عاما، في نجاح الفريق الكتالوني، بتسجيل 9 أهداف وسجل أكبر عدد من تمريرات الأهداف (13 تمريرة).

منح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، موافقته للاعب ريان آيت نوري بعدم خوض في المباراة الودية المقررة، اليوم الخميس، أمام منتخب رواندا ومغادرة معسكر الخضر من أجل السفر إلى مانشستر، غدا الجمعة، لإجراء الفحوص الطبية تمهيدا لانضمامه إلى نادي مانشستر سيتي الانجليزي.

حقق منتخب أستراليا فوزًا صعبًا على حساب ضيفه اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب أوبتوس، ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بهذا الفوز، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 13 نقطة، ليضع منتخب السعودية تحت ضغط كبير قبل مواجهته الحاسمة أمام البحرين.

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