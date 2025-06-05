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رياضة

نجم منتخب الجزائر يغادر معسكر بلاده للتوقيع مع مانشستر سيتي

ريان آيت نوري، فيتو
ريان آيت نوري، فيتو

منح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر، موافقته للاعب ريان آيت نوري بعدم خوض في المباراة الودية المقررة، اليوم الخميس، أمام منتخب رواندا ومغادرة معسكر الخضر من أجل السفر إلى مانشستر، غدا الجمعة، لإجراء الفحوص الطبية تمهيدا لانضمامه إلى نادي مانشستر سيتي الانجليزي.

ريان آيت نوري يتفق مع مانشستر سيتي

وقال الصحفي الجزائري بقناة "فرانس 24" الفرنسية، عثمان طايبي، اليوم الخميس، إن الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري ووكيل أعماله توصلا إلى اتفاق مع نادي مانشستر سيتي يقضي بخضوعه للفحوص الطبية، غدا الجمعة، تمهيدا لانتقاله إلى النادي السماوي.

وأشار إلى أن بيتكوفيتش كان متفهما لوضعية المدافع الموهوب وسمح له بمغادرة المعسكر لإنهاء عملية انتقاله المنتظرة.

الظهير الأيسر الجزائري البالغ من العمر 23 عامًا، يصنف في خانة أفضل اللاعبين بمركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يتميز بكونه صاحب مهارات هجومية عالية تطغى في الكثير من الأحيان على أدواره الدفاعية، كما يمثل ورقة مهمة في خطط المدربين أصحاب النزعة الهجومية.

أرقام ريان آيت نوري في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وشارك لاعب آنجيه الفرنسي السابق مع وولفرهامبتون في 41 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، أي بـ12 مساهمة تهديفية ليكون أفضل المدافعين في مركزه من حيث المساهمة التهديفية في كرة القدم الإنجليزية.

ومنذ انضمامه إلى "الذئاب" صيف عام 2021 بعمر الـ19 عامًا، خاض نجم الخضر 157 مباراة بمختلف المسابقات مع وولفرهامبتون، بمختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة، وسمحت له كل تلك السنوات من صناعة اسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتحول إلى هدف مرغوب للعديد من الأندية الكبيرة هناك.

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