السعودية تفوز على البحرين 0/2 وتصعد للملحق المؤهل لـ كأس العالم (فيديو)

تصفيات كأس العالم ، فاز منتخب السعودية، على نظيره البحريني بهدفين دون رد ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب السعودي التأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بعد فشله في التأهل مباشرة للبطولة.

وأحرز مصعب الجوير هدف السعودية الأول بالدقيقة 16.

وأحرز الهدف الثاني لمنتخب السعودية عبدالرحمن العبود في الدقيقة 78

تشكيل منتخب السعودية

تشكيل منتخب البحرين

ويحل منتخب السعودية ضيفًا على منافسه البحرين في ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم



تنطلق مباراة البحرين والسعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد السعودية في تصفيات كأس العالم



تنقل مباراة البحرين أمام السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وقناة Alkass 6HD.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات اليابان وأستراليا وإندونيسيا والبحرين والصين.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد البحرين في المركز الخامس ولديه في رصيده 6 نقاط.

وبعد مباراة البحرين ينتظر السعودية مواجهة قوية أمام أستراليا في العاشر من شهر يونيو الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

قائمة منتخب السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم



حراسة المرمى: نواف العقيدي - أحمد الكسار - حامد يوسف - عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: حسن كادش - جهاد ذكري - عبد الإله العمري - علي لاجامي - حسان التمبكتي - مهند الشنقيطي - سعود عبدالحميد - متعب الحربي - نواف بوشل - علي مجرشي - محمد بكر.

خط الوسط: مختار علي - مصعب الجوير - علي الأسمري - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - محمد كنو - علي الحسن - زياد الجهني - تركي العمار - مروان الصحفي - سالم الدوسري - همام الهمامي - عبد الرحمن العبود - أيمن يحيى.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله آل سالم - مهند آل سعد - صالح الشهري - فراس البريكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.