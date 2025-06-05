متفوقا على بيلينجهام وبيدري، لامين يامال أفضل لاعب أقل من 23 عاما في الليجا

أُختير نجم نادي برشلونة، لامين يامال، كأفضل لاعب تحت سن 23 عامًا في الدوري الإسباني - الليجا، خلال موسم 2024-2025، وفقا لما أعلنه الاتحاد الإسباني.

أرقام لامين يامال

وساهم اللاعب الدولي الإسباني، الذي سيكمل في 13 يوليو المقبل، 18 عاما، في نجاح الفريق الكتالوني، بتسجيل 9 أهداف وسجل أكبر عدد من تمريرات الأهداف (13 تمريرة).

وحصل يامال، مرتين على الجائزة الشهرية لأفضل لاعب تحت 23 عاما في الليجا خلال الموسم الماضي، في أغسطس وفبراير الماضيين، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في هذه الفئة في الموسم الماضي، ليتساوى مع فابيو سيلفا من لاس بالماس.

كما اختير لامين يامال أيضًا، كأفضل لاعب في الليجا، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وفاز يامال في عملية الاقتراع النهائية لأفضل لاعب تحت 23 عاما في الموسم، على حساب فابيو سيلفا ودييجو لوبيز (فالنسيا) وجود بيلينجهام (ريال مدريد) وأردا جولر (ريال مدريد) وبيدري (برشلونة) وألبيرتو مولييرو (لاس بالماس).

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