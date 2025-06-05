منتخب أوزبكستان يصعد لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم بعد تعادله مع الإمارات

تأهل منتخب أوزبكستان لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله مع منتخب الإمارات (0-0)، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى لمنطقة آسيا المؤهلة للمونديال.

منتخب أوزبكستان في المونديال لأول مرة في تاريخه

وكان منتخب الإمارات في حاجة إلى الفوز للحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل المباشر للنهائيات في الجولة العاشرة والأخيرة، لكنّ اكتفاءه بنقطة التعادل على قواعده منح منتخب أوزبكستان تأهلا تاريخيا للمونديال للمرة الأولى.

وأصبح رصيد المنتخب الإماراتي 14 نقطة في المركز الثالث لكنه يبتعد 4 نقاط كاملة عن ثاني المتأهلين منتخب أوزبكستان الذي رافق نظيره الإيراني للنهائيات وذلك قبل جولة واحدة من نهاية منافسات الدور الثالث الرئيسي.

وصعد عن المجموعة الأولى منتخبا إيران المتصدر ووصيفه أوزبكستان، بينما سيلعب المنتخب الإماراتي الدور الرابع ليحافظ على حظوظه في الظفر بإحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للنهائيات المونديالية.

وتلعب الإمارات يوم 10 يونيو الجاري ضد منتخب قيرغيزستان في الجولة العاشرة والأخيرة وهي مباراة شكلية لن يكون لها أثر كبير على مصير الأبيض الإماراتي الذي تأكد من خوض منافسات الدور الرابع مع أحد منتخبي قطر وقيرغيزستان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.