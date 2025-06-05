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رياضة

منتخب الأردن يضرب عمان بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

الأردن وعمان، فيتو
الأردن وعمان، فيتو

مباراة عمان والأردن، حقق منتخب الأردن، فوزا  كبيرا علي منتخب عمان بثلاثية نظيفة على ملعب “مجمع السلطان قابوس الرياضي”، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم آسيا المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.
 

أهداف مباراة عمان والاردن 

أحرز ثلاثية منتخب الأردن علي علوان هاتريك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من ضربة جزاء في الدقيقة  45+7".

وأحرز علوان الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 51 و64.

ترتيب منتخبي عمان ضد الأردن

واستعاد منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات المونديال.

ويحتل منتخب الأردن المركز الاول في ترتيب تصفيات كأس العالم آسيا، وذلك بالمجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد.

بينما تواجد عمان في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والفوز يبقي حظوظه في التأهل.

 

تشكيل منتخب الأردن أمام عمان
 


حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: محمد أبو نادي، يزن العرب، عبد الله نصيب

خط الوسط: مهند أبو طه، عامر، عساف، سعادة

خط الهجوم: علوان، يزن النعيمات، موسى التعمري

تشكيل منتخب عمان ضد الأردن


حراسة المرمى: الرشيدي

خط الدفاع: علي البوسعيدي، أحمد الخميسي، الرشيدي، البريكي

خط الوسط: عبد الرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي

خط الهجوم: محسن الغساني، الصبحي

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