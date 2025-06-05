قطر القطري يوجه الشكر لـ أحمد عبد القادر ويرفض شراءه من الأهلي

أعلن نادي قطر القطري، اليوم الخميس، توجيه الشكر للاعب أحمد عبد القادر الذي لعب مع الفريق في الموسم الحالي معارًا من النادي الأهلي، وبالتالي لن يتم تفعيل شرائه من قبل النادي القطري.

ومن المقرر أن يعود أحمد عبد القادر للنادي الأهلي، وسينضم للتدريبات عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، للبت في أمره من قبل المدرب الجديد، الإسباني خوسيه ريبيرو.

موقف زيزو من المشاركة مع الأهلي في ودية باتشوكا

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي والمرتقب انتقاله للفريق الأحمر لن يلحق بمباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، حيث سيتواجد فقط في ملعب المباراة ليشاهدها ولن يتمكن من المشاركة بها بسبب ضيق الوقت بين وصوله إلى أمريكا وموعد المباراة.

وينتظر زيزو السفر إلى أمريكا خلال الساعات القادمة لإعلان انتقاله رسميا إلى النادي الأهلي بداية من منافسات مونديال الأندية.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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