الخميس 05 يونيو 2025
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رياضة

بعد توجيه الشكر له، أرقام أحمد عبد القادر مع قطر القطري

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أعلن نادي قطر القطري توجيه الشكر لـ  أحمد عبد القادر لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق.

وكان أحمد عبد القادر قد انضم لفريق قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة. 

أرقام احمد عبد القادر مع قطر القطري

ومنذ انضمام أحمد عبد القادر لفريق قطر القطري شارك اللاعب في 17 مباراة بجميع البطولات بواقع 1,360 دقيقة لعب، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف بينما صنع هدفا وحيدا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أمريكا، اليوم، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث غادرت البعثة أمس ووصلت إلى الإمارات ترانزيت قبل استقلال طائرة أمريكا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع،  في الثامنة مساء يوم  14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة  .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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