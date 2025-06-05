الخميس 05 يونيو 2025
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خارج الحدود

إنقاذ حاج باكستاني من حالة موت محقق (فيديو)

إنقاذ حاج باكستاني
إنقاذ حاج باكستاني من حالة موت محقق، فيتو

موسم الحج 2025، نجحت الهيئات الصحية السعودية التي تتابع حجاج بيت الله الحرام لتقديم الخدمات الصحية لهم، في إنقاذ حياة حاج باكستاني من حالة موت محقق، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأديته شعائر الحج.

وشرح رئيس الجمعية السعودية لقسطرة القلب السعودية الدكتور وائل القشقري، خلال فيديو نشرته قناة الإخبارية كيف نجحت الطواقم الطبية في إنقاذ حياة الحاج الباكستاني. 

 

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس بعثات الحج الأردنية، محمد الخلايلة، عن وفاة حاجة أردنية تبلغ من العمر 72 عامًا (مواليد 1953)، فجر اليوم، نتيجة تعرضها لعارض صحي.    

 

عدد الحجاج الأردنيين لهذا الموسم حوالي 8 آلاف حاج وحاجة

ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين لهذا الموسم حوالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4500 حاج من مسلمي 1948، ويرافقهم بعثة ارشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية. 

وفي وقت لاحق؛ رصدت وزارة الصحة السعودية حالات إجهاد حراري بين الحجاج في مشعر عرفات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البعض لأشعة الشمس المباشرة. 

 

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ضرورة الالتزام بالبقاء في المخيمات أو تحت الظل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى الساعة الرابعة عصرًا، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لإكمال مناسكهم دون مشكلات صحية. 

كما أكدت الوزارة السعودية أهمية استخدام المظلّات وشرب كميات كافية من المياه، مع التقيد بالإرشادات الصحية الميدانية، لتفادي الإجهاد أو التعرض لضربات الشمس، خاصة في ذروة الظهيرة.

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موسم الحج 2025 السعودية الحجاج

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