طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة لغداء مميز وغير مكلف



طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، من الاكلات التي يمكنك تحضيرها في زمن قياسي، فلا يستغرق تحضيرها النصف ساعة، إلى جانب أنها من الأكلات غير المكلفة واللذيذة.



طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية، تتماشى مع موجات الغلاء التي نعاني منها هذه الأيام، والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة.



مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نصف كيلو جلاش

ثمن كيلو لحمة مفرومة

كوب إلا ربع زبده او سمن ذائب، مع فرشاه للدهن

كوب خضروات مشكلة: (فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة)

ربع كوب زيتون بدون بذور ومقطع

ربع كوب جبنة رومي

ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

الجلاش باللحمة المفرومة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نحضر صينيه او قالب وندهنه بالزبده او السمن.

نقسم الجلاش الى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينيه وندهن بين كل ورقة جلاش وأخرى بالسمن.

حين نصل لنصف كمية الجلاش، نضع الحشو، من اللحمة المفرومة أو البسطرمة أو السوسيس، والفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، ونفردهم جيدا، ثم نبدأ مرة أخرى بفرد باقي ورق الجلاش تباعا، وبين كل طبقة وأخرى ندهن بالفرشاه سمن او زبده حتى ننتهى من الكمية كاملة.

نقطع الجلاش بالسكينة قطع متساويه حسب الذوق والرغبة.

نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على سطح وجه الجلاش المقطع.

نضيف ما تبقى من السمن أو الزبدة للصينية من الوجه.

ندخل صينية الجلاش باللحمة المفرومة الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص على متابعتها، لأنه لا يستغرق وقت طويل في النضج والاحمرار.

ملحوظة:

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشة بالماء (ليست مبلولة بالكامل ) حتى لا يجف، أثناء وضع الطبقات على بعضها في الصينية.

قبل البدء تستطيعون قلب القالب او الصينية فوق كميه الجلاش بالكامل، وبواسطة سكينة، ثم يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب او الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى فى المنتصف قبل إضافة الحشو.

طريقة عمل الجلاش بالسوسيس، أكلة سريعة التحضير واقتصادية



الجلاش بالسوسيس

طريقة عمل الجلاش بالسوسيس من الأكلات غير التقليدية التي يمكنك عملها لأسرتك في وجبة الغداء، فهي من الأكلات التي تصلح لكل ست بيت تبحث عن أكلة جديدة ومختلفة، لكسر ملل الأكلات التقليدية.



تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الجلاش بالسوسيس والخضار، أكلة سهلة وسريعة ومفيدة، كما يمكنك صنع السوسيس بنفسك في البيت لضمان جودته.



مكونات الجلاش بالسوسيس

نصف كيلو جلاش

كوب الا ربع زبده او سمن ذائب وفرشاه للدهن

كوب خضروات مشكلة فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة

ربع كوب زيتون بدون بذر ومقطع

ربع كوب جبنة رومي

ربع كوب جبنه مشكلة شيدر وموتزاريل

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

ثمن كيلو بسطرمة أو باكيت سوسيس

طريقة الجلاش بالسوسيس

نحضر صينية أو قالبا وندهنه بالزبدة أو السمن

نقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينية وندهن بين الورقات بالسمن

حين نصل لنصف كمية الجلاش نضع الحشو من الفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، والبسطرمة أو السويس ونفردهم جيدا.

ثم نبدأ مرة أخرى بفرد الورقات تباعا وبينهم ندهن بالفرشاة سمن أو زبدة حتى ننتهى من الكمية كاملة

نقطع الجلاش بالسكينة قطعا متساوية حسب الذوق والرغبة

نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على الجلاش المقطع

نضيف ما تبقى من السمن أو الزبدة الصينية من الوجه

ندخلها الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص لأنه لا يأخذ وقت.

ملحوظة:

أولا لابد من لف اوراق الجلاش بفوطه مرشوشة بالماء (ليست مبللة بالكامل ) حتى لا يجف.

قبل البدء تستطيعي قلب القالب او الصينيه فوق كمية الجلاش بالكامل، وبواسطة سكين يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب أو الصينيه سواء مستطيل او مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبدة وتحشى فى المنتصف قبل إضافة الحشو.

طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة



الرقاق باللحمة المفرومة

طريقة عمل الرقاق الناشف، يعد الرقاق الناشف من أشهر الاكلات على سفرة عزومات عيد الأضحى، فترتبط صينية الرقاق باللحمة المفرومة بعزومات عيد الأضحى، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل الرقاق الناشف.



طريقة عمل صينية الرقاق الناشف

في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الرقاق الناشف بحشوة اللحمة المفرومة، بطريقة الأجداد، والنتيجة مضمونة.



مكونات عمل صينية الرقاق الناشف:

رقاق ناشف

½ كوب لبن

½ شوربة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح وفلفل

لحمة مفرومة معصجة بالبصل

سمنة سايحة

بصل

طماطم

فلفل أخضر

بهارات (ملح، فلفل أسود، قرفة، كزبرة، بابريكا).

طريقة تحضير صينية الرقاق الناشف باللحمة المفرومة:

1. تحضير الحشوة:

* في مقلاة، سخني الزيت أو السمنة على نار متوسطة.

* أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

* أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تنضج.

* أضيفي التوابل (الملح، الفلفل الأسود، القرفة، الكزبرة، البابريكا) وقلبي جيدًا.

* أضيفي الطماطم المفرومة والبصل الأخضر المقطع وقلبي حتى يذبل.

* ارفعي الحشوة عن النار واتركيها تبرد.

2. تحضير خلطة الرقاق:

في وعاء، اخلطي اللبن والشوربة والبيكنج بودر والملح والفلفل.

3. تجميع الصينية:

ادهني صينية الفرن بالسمنة.

انقعي ورقة من الرقاق الناشف في الخلطة، لثانية، ثم رصيها في الصينية، وكرري العملية مع نصف كمية الرقاق، ويمكنك عمل الطبقة السفلى من 4 إلى 6 طبقات.

وزعي حشوة اللحم على الرقاق.

ادهني الوجه بالزبدة.

4. الطهي:

سخني الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية.

غطي الصينية بورق قصدير.

اخبزي الصينية لمدة 30 دقيقة.

أزيلي ورق القصدير واستمري في الخبز لمدة 15 دقيقة أخرى حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

5. التقديم:

قطعي الصينية إلى مربعات وقدميها ساخنة مع البطاطا المقلية أو الأرز.

نصائح لمزيد من التجديد في الطعم:

* يمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى الحشوة حسب الرغبة، مثل الجزر أو الكوسا.

* يمكنك استخدام صلصة الطماطم الجاهزة بدلًا من الطماطم الطازجة.

* تأكدي من نقع الرقاق في الخليط لثوانٍ قليلة فقط حتى لا يصبح طريًا جدًا.

* غطي الصينية بورق قصدير في بداية الخبز حتى لا يحترق الوجه.





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