طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، بمذاق لا يقاوم
طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، الجلاش باللحمة المفرومة من الصوانى المصرية الشهيرة التى تقدم عادة فى العزومات بجانب المحشي واللحوم المختلفة.
وطريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.
مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-
1 باكت جلاش (حوالي 400 غرام)
500 جرام لحمة مفرومة
1 بصلة كبيرة، مفرومة ناعم
2 فص ثوم، مفروم
1 كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
ملح وفلفل حسب الذوق
100 جرام زبدة مذابة
1/2 كوب مرق لحم أو ماء
طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:
- في مقلاة على نار متوسطة، نضيف قليل من الزيت ونقلي البصل حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم ونقلب لمدة دقيقة.
- بعدها نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى تنضج، ثم نتبل بالملح، الفلفل، والبهارات.
- ونضيف البقدونس ونقلب جيدًا، ثم نرفع المقلاة عن النار.
- نسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم نأخذ ورقة جلاش واحدة وندهنها بالزبدة المذابة، ثم نضع فوقها ورقة أخرى وندهنها أيضًا.
- نضع كمية مناسبة من الحشوة في منتصف الورقتين، ثم نطوي الجلاش من الجانبين ليغطي الحشوة.
- نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية.
- نضع الرقائق المحشوة في صينية مدهونة بالزبدة.
- وندهن الوجه بالزبدة المتبقية.
- ثم نضيف المرق أو الماء على الوجه للحصول على قوام طري.
- نخبز الجلاش في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.
- ثم نخرج الجلاش من الفرن ونتركه يبرد قليلًا، ثم نقطع إلى قطع مربعة أو مثلثة.
- يقدم ساخنًا مع السلطة أو الزبادي.
- يمكنك إضافة مكعبات من الفلفل الرومي أو الجزر إلى الحشوة لزيادة النكهة.
- يمكن استخدام الزبدة أو السمن حسب الرغبة.
ولعمل الجلاش الحلو السادة
مكونات عمل الجلاش الحلو السادة:-
لفة جلاش
سمن ذائب
الشربات
2 كوب سكر
2 كوب ماء
كيس فانيليا
عصير نصف ليمونة
طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:-
- اولا نحضر الشربات، حيث نضع الماء والسكر معا على النار بدون تقليب.
- وعند الغليان نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق ثم نضيف الفانيليا ونرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد.
- بعدها نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبد أو السمن، نبدأ برص ورقات الجلاش بها مع مراعاة دهن كل ورقة بالسمن الذائب بواسطة فرشاة.
- وهكذا حتى تنتهى لفة الجلاش.
- ثم نصب باقى كمية السمن المتبقية على وجه صينية الجلاش.
- ثم نقطعها وندخلها الفرن حتى يحمر وجهها.
- ثم نخرجها من الفرن بعد تمام النضج ونصب عليها الشربات البارد.
- ثم تقطع وتقدم باردة.
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