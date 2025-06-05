الخميس 05 يونيو 2025
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يديعوت أحرونوت تزعم: الجيش عثر على جثتين من الأسرى الإسرائيليين في عملية سرية بغزة

إسرائيل تزعم استعادة
إسرائيل تزعم استعادة جثتي أسيرين من غزة، فيتو

استعادة جثتين من أسرى الاحتلال، زعمت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على جثتين من الأسري الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، مدعين أن قوات الاحتلال سحبت جثمانيّ أسيرين من القطاع، أمس الأربعاء.

استعادة الإحتلال لجثتي أسيرين في غزة

كما زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال عثر على جثماني جادي حجاي وجودي وينشتاين في عملية سرية، بحسب إدعائها، وأن الجثتين كان قد تم احتجازهما من قبل المقاومة، من المجموعة التي اختطفت شيري بيباس، بحسب زعمهم. 

 


وذكرت "يديعوت أحرونوت" في مزاعمها أنه تم العثور على جثتي جودي وينشتاين وجادي حجاي في عملية سرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، جنوب قطاع غزة. 

وأشارت الصحيفة العبرية إلى ما وصفته بـ "كشفت التفاصيل الأولية"، قائلة إن الجثتين كانتا محتجزين لدى حركة المجاهدين، وهي نفس الحركة التي أسرت شيري بيباس، التي قتلها الاحتلال في قصف غزة، وطفليها كفير وأريئيل.

استعادة جثتي جادي حجاي وجودي وينشتاين من خان يونس

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "العملية أُنجزت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الشاباك، بمشاركة القيادة الجنوبية، والمخابرات العسكرية، والقوات الخاصة"، بحسب ادعائه.

مزاعم باستعادة جثتي جودي وينشتاين وجادي حجاي من غزة، فيتو
مزاعم باستعادة جثتي جودي وينشتاين وجادي حجاي من غزة، فيتو

وأشارت بعض المواقع العبرية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استعادت جثتي جادي حجاي وجودي وينشتاين من خان يونس، بعد أكثر من 600 يوم من مصرعهم في في 7 أكتوبر الماضي، وأن جثتيهما كانتا في قطاع غزة، وسيتم دفنهم في كيبوتسهم نير عوز، بحسب زعم المواقع العبرية.

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