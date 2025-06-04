الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

قائد احتياط إسرائيلي: الجنود يعانون استنزافا وإرهاقا وندفع ثمن قرارات غير مدروسة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال قائد كتيبة احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت": إن الجنود يعانون من الاستنزاف والإرهاق الشديد، مؤكدا الحاجة الماسّة لزيادة عدد المجندين لتقاسم الأعباء، على حد تعبيره.

جيش الاحتلال يعاني في غزة 

وأضاف القائد الإسرائيلي، أن الجنود يدفعون ثمن قرارات يصدرها مسؤولون لا يدركون تبعاتها.

وتابع: إن تهرّب الحكومة من فرض التجنيد الإلزامي على الجميع يُضعفنا ويضر بسير المعركة، على حدّ وصفه.

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وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 جنود في جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بعد أن ألقت مسيّرة تابعة لحماس عبوة ناسفة على قوة تابعة لجيش الاحتلال.

الاحتلال يُقر بمقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي غزة

وأمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الاستطلاع "6646"، وإصابة جندي آخر، خلال اشتباكات شمالي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين أثناء اشتباكات اندلعت في شمال قطاع غزة، وسط عدة أيام من المعارك الدامية في المنطقة.

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جيش الاحتلال غزة جباليا

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