الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

القسام تصدم عائلات أسري الاحتلال: أبناؤكم سيعودون في توابيت سوداء لهذا السبب (فيديو)

القسام، فيتو
القسام، فيتو

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو وجهت فيه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن صواريخ جيش الاحتلال تتسبب بقتلهم وسيعودون إلى بيوتهم في توابيت سوداء.

ودعت القسام عائلات الأسرى إلى تجهيز أماكن لدفن أبنائهم قائلة: "جهزوا أماكن دفن أبنائكم فحكومتكم وقّعت على قرار إعدامهم".

 

الاحتلال يحاول التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء اليوم الثلاثاء: إن تقديرات الحركة أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية لمواصلة حرب الإبادة.

وأضاف أبو عبيدة: "فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم".

 

إحصاء جديد لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 51000 شهيد  و116343 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا و69 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

 

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء  والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,630 شهيد، و4,302 إصابة).

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

 

استئناف العدوان على قطاع غزة

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عدوانها ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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