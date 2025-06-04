رئيس شعبة الأسرى والمفقودين السابق في الموساد: حكومة نتنياهو لا تفهم طبيعة حماس

زعم الرئيس السابق لشعبة الأسرى والمفقودين في الموساد، رامي إيجرا، اليوم الأربعاء، أن حكومة نتنياهو والجيش لا يفهمون طبيعة حماس الآن كما لم يفهموها في 7 أكتوبر.

وتابع: حكومة نتنياهو مخطئين فهم يعتقدون بأن الضغط العسكري سيدفع حماس للاستسلام وسيُعيد الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء أن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54 ألفا و607 شهداء و125 ألفا و341 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 14 شخصا استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس

ونقلت عن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي قوله: "سقوط 14 شهيدا بينهم أطفال في قصف مسيرة إسرائيلية خياما في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس".

وأضاف المصدر أن قصفا إسرائيليا على بلدة عبسان الكبيرة أسفر عن استشهاد اثنين، بينما أدى قصف آخر استهدف شقة سكنية وسط خان يونس إلى استشهاد طفل.

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