الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد العنب، يحسن صحة القلب ويحارب الشيخوخة والسرطان

العنب
العنب

فوائد العنب، العنب من فاكهة الصيف الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو يرطب الجسم ويساعد على مقاومة حرارة الطقس.

وفوائد العنب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن العنب هو أحد الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ويتمتع العنب بفوائد صحية متعددة تجعله خيارًا ممتازًا لإضافته إلى نظامنا الغذائي اليومي.

عناصر غذائية مهمة موجودة في العنب

وأضاف السيد، يحتوي العنب على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو غني بفيتامين C، الذي يلعب دور مهم في تعزيز نظام المناعة ومكافحة الالتهابات، كما يحتوي العنب على فيتامين K الذي يساهم في تعزيز صحة العظام وتنظيم تجلط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العنب على معادن مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتنظيم ضغط الدم.

فوائد العنب للصحة 

فوائد العنب للصحة 

وتابع، أن من فوائد العنب للصحة:-

  • يعتبر العنب مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول والفلافونويدات، هذه المركبات تلعب دور هام في حماية خلايا الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • العنبيات، مثل ريسفيراترول الموجود في قشر العنب، قد تساعد أيضًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تقليل الالتهابات وتعزيز تدفق الدم.
  • يساعد العنب في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي العنب على الألياف التي تسهم في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، والألياف تلعب دور هام في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام وتنظيم مستويات السكر في الدم.
  • يساعد العنب في تحسين صحة الجلد، وبسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يساعد العنب في حماية البشرة من الأضرار البيئية وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، وبعض الدراسات أظهرت أن العنب يمكن أن يساهم في تحسين مرونة الجلد وتجديد خلاياه.
  • للعنب فوائد في تعزيز مستويات الطاقة، فهو يحتوي على الكربوهيدرات الطبيعية التي يمكن أن توفر طاقة سريعة وفعالة، كما أنه خفيف وسهل الهضم، مما يجعله خيارًا ممتازًا كوجبة خفيفة.
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