الداخلية السعودية تضبط 397 ناقلا ومساهما في نقل الحجاج بلا تصريح

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، بأن قوات أمن الحج استطاعت ضبط نحو 397 شخص ممن نقلوا حجاج مخالفين للتعليمات والأنظمة، أو ساهموا في نقلهم.

وأوضح المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية السعودية أن إحصاءات عمل اللجان الإدارية الموسمية بلغت نحو 357 قرارًا اداريًا.

وقالت الداخلية السعودية إن قواتها تواصل مهامها بما يضمن سلامة الحجاج وخدمتهم.

وأكدت أيضًا أنها تعتمد على أحدث التقنيات من أجل حفظ أمن الحجاج، مهيبة في الوقت ذاته بالحجاج للتقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات.

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