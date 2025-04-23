الأربعاء 23 أبريل 2025
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خارج الحدود

خططوا لاستهداف مواقع حساسة، وزير الداخلية الأردني يكشف مؤامرة الإخوان

الشرطة الأردنية،
الشرطة الأردنية، فيتو

ذكر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بنشاطات مزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن ما تم كشفه من متفجرات وصواريخ في الأردن أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.

وزير الداخلية الأردني: ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان بنشاطات مزعزعة للاستقرار 

وأضاف الوزير أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يهدد الأردنيين ويعيق التنمية، معتبرا أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة هددوا حياة المواطنين.

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وتابع أن عناصر هذه الجماعة الإخوان المنحلة كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة.

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