الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

الأردن يعتقل قياديا كبيرا بتنظيم الإخوان المحظور

إخوان الأردن، فيتو
إخوان الأردن، فيتو

أفادت مصادر أردنية بأن سلطات المملكة اعتقلت المهندس "عمر رياض"، عضو المكتب التنفيذي بتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن ورئيس دائرة فلسطين بالجماعة، وهو ثالث أعضاء المكتب التنفيذي الذين يتم اعتقالهم منذ قرار الأردن حظر الجماعة.

أحكام مشددة بالسجن لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة

وفي وقت سابق؛ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أحكامًا مشددة بالسجن لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة بحق 4 أشخاص من بين 16 متهمًا في قضية تتعلق بحيازة متفجرات وأسلحة تشكل خطرًا على أمن المملكة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

إدانة المتهمين الأربعة بالتهم المنسوبة إليهم

وذكرت الوكالة، أن المحكمة عقدت جلسة علنية انتهت بإدانة المتهمين الأربعة بالتهم المنسوبة إليهم، وفرضت عليهم أيضًا دفع الرسوم المقررة.

وتعد "الأشغال المؤقتة" من العقوبات السالبة للحرية، وتشمل تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تحددها المحكمة طيلة فترة العقوبة.

صدور أحكام بحق المتهمين الآخرين البالغ عددهم 12

ولم توضح الوكالة ما إذا كانت قد صدرت أحكام بحق المتهمين الآخرين البالغ عددهم 12، أو ما إذا كانت الإجراءات القضائية لا تزال جارية في حقهم.

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