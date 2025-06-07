المغربي أشرف داري: شعرت باقتراب الدرع من الأهلي بعد هدف وسام أبو علي في سيراميكا.. وخروجنا من أبطال أفريقيا مؤلم (حوار)

>> الفوز بالبطولات مع الأهلى «له طعم تانى»

>> كنت واثقًا من التتويج باللقب «٤٥».. وهذه أصعب مراحل الموسم

>> طموحاتنا فى المونديال لا حدود لها.. وما زلنا نطمح لتحقيق المزيد من البطولات

>> كرة القدم لا يوجد فيها من يحقق الانتصارات طوال الوقت

>> الأهلى متمرس فى البطولات العالمية ويعرف جيدًا كيفية التألق بها

>> الإصابات قضاء وقدر فى النهاية.. ولا يوجد لاعب يكون سعيدًا بتعرضه للإصابات

>> نعد جمهور الأهلي بتحقيق نتائج مميزة فى كأس العالم للأندية النسخة المقبلة



يبقى أحد نجوم النادى الأهلى الذين ساهموا فى التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، بعد أن تواجد فى تشكيلة الفريق وكان عنصرًا أساسيًا فى الفوز بالمسابقة المحلية، رغم لعنة الإصابات التى عطلته بعض الشيء مع الفريق، ولعبت دورًا مهمًا فى إبعاده عن بعض المواجهات القوية للفريق فى رحلة الحفاظ على لقب المسابقة المحلية للمرة الـ45 فى تاريخ القلعة الحمراء،

إنه المغربى أشرف داري، نجم النادى الأهلى ومنتخب المغرب، الذي ولد في 6 مايو 1999 يلعب في مركز قلب الدفاع مع النادي الأهلي ، شارك مع منتخب المغرب. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد الرياضي.



مثل داري المغرب في مختلف مستويات الشباب، قبل أن يخوض أول مباراة دولية له في عام 2021.



لعب 140 مباراة مع الوداد المغربى وسجل 11 هدفا وصنع هدفا، ولعب 24 مباراة مع بريست الفرنسي سجل هدفا وصنع هدفا



كما لعب 9 مباريات مع رويال تشارلروا البلجيكي سجل خلالها 3 أهداف ولم يصنع، ومع منتخب المغرب لعب 7 مباريات سجل هدفا واحدا



حقق أشرف دارى لقب الدورى المغربى 3 مرات، ولقب دورى أبطال أفريقيا مرة وحيدة كانت ألقابه مع الوداد المغربى.



تحدث داري في حوار لـ “فيتو” عن كواليس التتويج ببطولة الدورى وحصد اللقب المحلي، ورحلة المنافسة مع الزمالك وبيراميدز حتى الوصول إلى منصة التتويج باللقب المحلي،



وكشف عن طموحاته مع الفريق فى رحلة كأس العالم للأندية، وغيرها من الكواليس والأسرار فى السطور التالية:

*فى البداية.. كيف ترى تتويجك مع النادى الأهلى باللقب المحلي؟

إنجاز كبير يُضاف إلى مسيرتى مع النادى الأهلي، وبالتأكيد أول بطولة دورى أحققها مع الأهلي، وما زال لدى الطموح لتحقيق المزيد من البطولات.

*هل توقعت فوز الأهلى بالدوري؟

نعم.. حتى اللحظات الأخيرة كانت لدى ثقة كبيرة فى نجاح الأهلى فى الفوز بالدوري، حتى مع الابتعاد عن قمة الترتيب، كان لدينا إصرار كبير للفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

*ما هى أصعب اللحظات من وجهة نظرك فى الموسم؟

بالطبع، بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز، كان أمرًا صعبًا جدًا بالنسبة لنا، خاصة وأن الأهلى كان حامل اللقب، وكان لدينا إصرار على استكمال مشوار البطولة والفوز بها، ولكن فى النهاية، هذه هى كرة القدم، ولا يوجد فريق يحقق الانتصارات دائمًا.

*متى شعرت باقتراب الفوز بالدوري؟

بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة الأخيرة بهدف وسام أبو علي، شعرت أن البطولة أصبحت قريبة جدًا من الأهلي، وكأنها تريدنا أن نكون أبطالها هذا العام، تسجيل هدف فى اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، والعودة بقوة للمباراة وخطف ثلاث نقاط ثمينة، كل ذلك أكد لى أن البطولة ستكون أهلاوية.

*كيف تم التعامل مع مرحلة الخروج الإفريقي؟

كما أكدت سابقًا، كانت مرحلة صعبة جدًا، خاصة مع رحيل مارسيل كولر وجهازه الفني، وتعيين جهاز جديد بقيادة عماد النحاس.

كانت الأمور معقدة، خاصة مع حالة الغضب الجماهيرى من جانب أنصار ومشجعى الفريق، ولكن كلاعبين تعاهدنا على الفوز بالدورى لمصالحة الجماهير.

*كيف ترى الفارق بين كولر وعماد النحاس؟

أحترم جميع المدربين، ومارسيل كولر مدرب كبير وحقق نجاحات كبيرة مع النادى الأهلي، ولكن كما أكدت، كرة القدم لا يوجد فيها من يحقق الانتصارات طوال الوقت، كولر نجح مع الأهلي، وحقق إنجازات محلية وقارية كبيرة، ولكن فى النهاية انتهت رحلته، وجاء عماد النحاس وجهازه المعاون، ونجحوا فى تحقيق ستة انتصارات متتالية، وأرى أنها كانت الرد الأمثل على الانتقادات التى تعرضنا لها، وأثبتنا للجميع أننا قادرون على الفوز والتتويج بالبطولات.

*ولكن جماهير الأهلى ما زالت غاضبة من خسارة بطولة إفريقيا هذا الموسم.. ما تعليقك؟

بالطبع، هذا حقهم، ونحن أيضًا تأثرنا بعدم الفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم، لكننا نعتذر لهم، ونعدهم بالعودة بقوة الموسم القادم، والمنافسة على اللقب الإفريقى وتحقيقه، كما نعدهم بزيادة حصيلة النادى من البطولات فى الفترة المقبلة.

مع رونالدو في الملعب

*كيف ترى التعاقد مع الإسبانى خوسيه ريبيرو؟

أتمنى له التوفيق معنا، وأن يقودنا لتحقيق البطولات.

*ماذا عن كأس العالم للأندية ومشاركة الأهلى المرتقبة؟

بطولة كبيرة تضم أكبر أندية العالم، ونحن عازمون على تحقيق نتائج إيجابية بها، ونعد الجماهير بأن نكون عند حسن ظنهم، الأهلى متمرس فى البطولات العالمية، ويعرف جيدًا كيفية التألق بها، وأكبر دليل على ذلك نجاحه فى السيطرة على الميدالية البرونزية وسط عمالقة العالم فى أكثر من مناسبة، الجميع على مستوى العالم يعرف قدر النادى الأهلي، ويعرف كيف يجيد فى البطولات العالمية الكبرى، وإن شاء الله قادرون على تحقيق أرقام جيدة ونتائج إيجابية فى العرس العالمى المنتظر.

*تعرضت لبعض الإصابات هذا الموسم وتعطلت رحلتك مع الفريق.. كيف تعاملت مع هذا الأمر؟

الإصابات قضاء وقدر فى النهاية.. بالتأكيد لا يوجد لاعب يكون سعيدًا بتعرضه للإصابات، ولكن فى النهاية نأخذ بالأسباب، والحمد لله على العودة والتعافي، وإن شاء الله أكون إضافة كبيرة للفريق فى المرحلة القادمة لتعويض ما فاتنى من مباريات مهمة مع الأهلى فى الموسم المنقضي.

*ماذا عن العلاقة بينك ولاعبى الأهلى بعد قضاء أول موسم لك مع الأهلي؟

لم أشعر بالغربة تمامًا فى رحلتى مع الأهلي.. ارتبطت بعلاقات قوية مع جميع عناصر الفريق وأعضاء الطاقم الفني، سواء فى ولاية كولر أو النحاس، وأتمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد بقيادة الإسبانى ريبييرو.. الأمور داخل الأهلى بالفعل أكثر من رائعة.. الاحترافية فى كل شيء، وفخر كبير أن أرتدى قميص نادى القرن وأدافع عن ألوانه.

*أخيرًا.. ماذا تقول لجماهير الأهلي؟

شكرًا على الدعم والمساندة.. جماهير عظيمة لها مفعول السحر فى التتويج بالبطولات.. لعبت دورًا كبيرًا جدًا فى الفوز ببطولة الدورى مؤخرًا.. تواجدهم معنا فى المدرجات يمنحنا حماسًا غير طبيعي.

ننتظرهم فى جميع المباريات، وعندما نخوض المباريات دون الحضور الجماهيرى نتأثر سلبيًا، خاصة وأن دعم ومساندة جماهير الأهلى لنا تضيف لنا الكثير، وإن شاء الله نعدهم بتحقيق نتائج مميزة فى كأس العالم للأندية النسخة المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم، ونعدهم أيضًا بزيادة حصيلة النادى من البطولات الموسم المقبل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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