الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجهيز 171 ساحة و2667 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى بأسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من تجهيز 171 ساحة و2667 مسجدًا بجميع مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية في أجواء آمنة ومنظمة.

 

ووجه محافظ أسيوط التهنئة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

 

التشديد على عدم استخدام أي ساحات غير مرخصة

 

وكلف محافظ أسيوط، مديرية الأوقاف بمتابعة تنفيذ الإجراءات التنظيمية والإشرافية الخاصة بساحات الصلاة، مع التشديد على عدم استخدام أي ساحات غير مرخصة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، إلى جانب غرف فرعية بجميع الإدارات على مستوى المحافظة للتواصل اللحظي مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار 24 ساعة، مع بتحديد إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، والتأكيد على التزام الأئمة بالتعليمات الوزارية المنظمة لصلاة العيد، وضرورة تواجدهم في أماكنهم قبل الموعد المحدد للإشراف الكامل على الساحات.

 

إزالة التعديات والإشغالات بمحيط أماكن الصلاة والحدائق

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية الأوقاف لتحديد مواقع الساحات والإعلان عنها مسبقًا، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وتعزيز جهود النظافة العامة، ورفع المخلفات والقمامة يوميًا، فضلًا عن إزالة التعديات والإشغالات بمحيط أماكن الصلاة والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري.

 

 

وأشار  أبو النصر إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وبالتواصل المباشر مع مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تنفيذي أسيوط: تفعيل مبادرة أسواق اليوم الواحد استعدادا لعيد الأضحى

طرح لحوم بلدية ومستوردة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى بأسيوط

 

كما أكد محافظ أسيوط تخصيص أرقام للطوارئ لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل الفوري معها، وهي: الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، والأرقام (2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906). كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الحدائق والمتنزهات اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط حلول عيد الاضحى ساحات الصلاة صلاة عيد الاضحي المبارك صلاة عيد الاضحي صلاة العيد عيد الأضحى عيد الأضحي المبارك محافظ أسيوط محافظة اسيوط

مواد متعلقة

فتح المجازر أمام المواطنين مجانًا خلال العيد في أسيوط

77 ألف طالب إعدادي بأسيوط يختتمون اليوم الامتحانات بمادتي "الدراسات والجبر"

رياضة أسيوط تختتم فعاليات دورة مدرب اللياقة البدنية المحترف وتأهيله لسوق العمل (صور)

77 ألف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحانات الهندسة والكمبيوتر في 239 لجنة

محافظ أسيوط يتابع تطورات واقعة تسريب امتحان الجبر ويشدد على محاسبة المسئولين

جنايات أسيوط: تأجيل محاكمة قاتلي مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته للشهر القادم

بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

محافظ أسيوط يترأس اجتماع الغرفة التجارية ويشيد بتوزيع 2500 بون للأسر الأكثر احتياجًا (صور)

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

الزمالك يجهز شكوى دولية ضد زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

المزيد
الجريدة الرسمية