تجهيز 171 ساحة و2667 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من تجهيز 171 ساحة و2667 مسجدًا بجميع مدن ومراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية في أجواء آمنة ومنظمة.

ووجه محافظ أسيوط التهنئة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

التشديد على عدم استخدام أي ساحات غير مرخصة

وكلف محافظ أسيوط، مديرية الأوقاف بمتابعة تنفيذ الإجراءات التنظيمية والإشرافية الخاصة بساحات الصلاة، مع التشديد على عدم استخدام أي ساحات غير مرخصة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، إلى جانب غرف فرعية بجميع الإدارات على مستوى المحافظة للتواصل اللحظي مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار 24 ساعة، مع بتحديد إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، والتأكيد على التزام الأئمة بالتعليمات الوزارية المنظمة لصلاة العيد، وضرورة تواجدهم في أماكنهم قبل الموعد المحدد للإشراف الكامل على الساحات.

إزالة التعديات والإشغالات بمحيط أماكن الصلاة والحدائق

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية الأوقاف لتحديد مواقع الساحات والإعلان عنها مسبقًا، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، وتعزيز جهود النظافة العامة، ورفع المخلفات والقمامة يوميًا، فضلًا عن إزالة التعديات والإشغالات بمحيط أماكن الصلاة والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري.

وأشار أبو النصر إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وبالتواصل المباشر مع مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما أكد محافظ أسيوط تخصيص أرقام للطوارئ لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل الفوري معها، وهي: الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، والأرقام (2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906). كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.