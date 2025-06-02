بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

أجلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي ليوم الأربعاء المقبل وذلك كإجراء احترازي لمنع حالات الغش خاصة بعد تداول

الامتحان منذ الساعة الأولى من صباح اليوم وتسريب الامتحان البديل والأسئلة على جروبات الغش.

تداول امتحان الجبر على قنوات التليجرام في جروبات الغش

وكانت اللجنة القانونية لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط رصدت منذ الصباح الباكر تداول امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي على قنوات التليجرام في جروبات الغش مما أسفر عنه تأجيل امتحان الجبر للفترة الثانية بدلا من امتحان مادة التربية الفنية وذلك بعد التأكد من تسريبه ولحين استبداله بامتحان اخر بديل منعا للغش وبعد رصد تسريب الامتحان البديل تم تأجيل المادة ليوم الأربعاء المقبل وإلغاء امتحان اليوم.

ويؤدي اليوم السبت 77 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي «الجبر والإحصاء والتربية الفنية، داخل 239 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي تنطلق اليوم السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من العمل لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لتوفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

ومن جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

تأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

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