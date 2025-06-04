الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

فتح المجازر أمام المواطنين مجانًا خلال العيد في أسيوط

اجتماع مجلس تنفيذي
اجتماع مجلس تنفيذي أسيوط، فيتو

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع حضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني الفاروق، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق.

وفي بداية الاجتماع، هنأ محافظ أسيوط القيادات التنفيذية وأبناء محافظة أسيوط بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفعيل غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية تحسبا للطوارئ 

وأكد المحافظ على تفعيل غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية والمديريات وربطها المباشر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان الاستجابة الفورية لأي موقف طارئ.

وشدد على تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن البناء المخالف "خط أحمر" لن يُسمح بتجاوزه، مع تفعيل آليات التدخل السريع وتشكيل فرق عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع استعدادات المديريات الخدمية بأسيوط، حيث كلف المحافظ مديرية الطب البيطري بفتح المجازر أمام المواطنين مجانًا خلال أيام العيد، ومنع الذبح خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم. كما شدد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومطابقتها للمواصفات، ومواجهة أي ممارسات احتكارية، مع الاستمرار في تنظيم "أسواق اليوم الواحد" لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات

وفي قطاع الصحة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، وضمان توافر الكوادر الطبية والمستلزمات، وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية من خلال لجان التفتيش والمتابعة.

كما كلف الإدارة العامة للمواقف بتوفير أتوبيسات إضافية لنقل المواطنين إلى المتنزهات والحدائق، ومتابعة تشغيل العبارات النهرية بالتنسيق مع شرطة المسطحات والمجالس المحلية، لضمان السلامة العامة.

وفي سياق متصل، تابع محافظ أسيوط خطة تحسين خدمات مياه الشرب، وأكد نقل معدات وأجهزة التنقية إلى محطة مياه ريفا، وإدراج إنشاء محطة مرشحة جديدة ضمن خطة العام المالي 2024/2025، لخدمة قرى ريفا، موشا، شطب وأولاد إبراهيم كما وجه بسرعة الانتهاء من رصف طريق "ريفا – أسيوط" بطول 4.7 كم، وتكليف هيئة الأبنية التعليمية ببدء تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة جديدة على أرض بيت البداري بقرية ريفا، دعمًا للمنظومة التعليمية.

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وشمل الاجتماع أيضًا موافقات تنفيذية مهمة، من أبرزها الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مركز شباب بدير ريفا دون مقابل فضلا عن تأجير وحدة سكنية كمقر مؤقت لمكتب بريد صدفا وضم 3 محلات بسور حديقة ناصر بأبوتيج لإنشاء صيدلية وطرحها بالمزاد العلني بالإضافة إلى وقف تخصيص أرض بمشروع زراعة الريحان ببني إبراهيم، وضمها لصالح صندوق الخدمات والتنمية علاوة على قبول تبرعات من المواطنين والجهات المختلفة لدعم مشروعات المراكز والمدن.

واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القيادات التنفيذية والمجتمعية على جهودهم، مشيدًا بالدور الفعال للمشاركة المجتمعية في دعم المشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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