طرح لحوم بلدية ومستوردة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن طرح كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، المحلية والمستوردة، بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بأسعار مخفضة تتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفف من أعبائهم المعيشية في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية، وعلى وجه الخصوص اللحوم، بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مع ضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما في ظل الاستعدادات الخاصة بالمواسم والأعياد.

الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية

وأضاف محافظ أسيوط: إنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لضمان توفير كميات كافية من اللحوم والسلع الغذائية داخل جميع فروع الشركة على مستوى المحافظة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، فضلًا عن توفير بدائل متنوعة لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية حيث تم توفير اللحوم الضأن الطازج بسعر 390 جنيهًا للكيلو واللحوم السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو واللحوم المستوردة المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو والدواجن البرازيلية المجمدة بسعر 110 جنيهات للكيلو كما توفر باقة من السلع الغذائية الأساسية الأخرى، التي تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والخضراوات المجمدة، بتخفيضات تصل إلى 25% و30%، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار عادلة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة، مكلفًا مديرية التموين بأسيوط بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والشوادر، وتوجيه مديري الإدارات التموينية بمراكز المحافظة بتكثيف الرقابة على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، لضمان الانضباط في عمليات البيع والتوزيع، لضمان الشفافية والانضباط في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن في الأسواق، لا سيما في فترات الأعياد والمناسبات التي تزداد فيها معدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الدولة بكل أجهزتها تسعى لضمان استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

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