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رياضة أسيوط تختتم فعاليات دورة مدرب اللياقة البدنية المحترف وتأهيله لسوق العمل (صور)

ختام فعاليات دورة
ختام فعاليات دورة اللياقة البدنية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أهمية تنظيم المزيد من البرامج والدورات التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الرياضية الوطنية ودعمها وفقًا لأحدث المعايير الدولية بما يواكب أحدث التطورات في مجال اللياقة البدنية، ويدعم فرص العمل الحر للمدربين الشخصيين في سوق العمل. 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع الرياضة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المشروع القومي للتدريب "التطوير المهني المستدام بالمؤسسات الرياضية"

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة قد اختتمت فعاليات دورة "المدرب الشخصي" والتي تنظمها الإدارة العامة للرياضة وذلك ضمن سلسلة دورات المشروع القومي للتدريب "التطوير المهني المستدام بالمؤسسات الرياضية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة لتأهيل وصقل الكوادر والقيادات الرياضية، وذلك بمشاركة 65 دارسًا من أبناء محافظة أسيوط، من بينهم طلاب وطالبات وخريجي كلية علوم الرياضة جامعة أسيوط بالإضافة إلى مدربي الأندية الشعبية.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الدورة بعنوان "مدرب اللياقة البدنية المحترف وتأهيله لسوق العمل الحر – المدرب الشخصي" حيث حاضر في اليوم الثالث والأخير من الدورة الدكتور علي نور الدين علي أستاذ بكلية علوم الرياضة جامعة أسيوط بمحاضرة بعنوان استخدام التقنيات الحديثة " الذكاء الاصطناعي " في برامج التدريب البدني داخل وخارج صالات التدريب. 

 

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ثم ألقى الدكتور محمود سيد احمد، المحاضرة الثانية بعنوان "استخدام الأجهزة وتدريبات الأثقال وعلاقتها ببرامج بناء الاجسام وإنقاص الوزن وذلك استكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية المدرجة ضمن المشروع القومي لتدريب وتأهيل الكوادر الرياضية والذي يهدف إلى تنفيذ خطة تطوير مهني شاملة تستهدف جميع العاملين بالمجال الرياضي في مختلف محافظات الجمهورية وفي إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستراتيجيتها لتطوير وتأهيل الكوادر الرياضية.

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