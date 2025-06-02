محافظ أسيوط يتابع تطورات واقعة تسريب امتحان الجبر ويشدد على محاسبة المسئولين

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات واقعة تسريب امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي أسفرت عن إلغاء الامتحان وتأجيله إلى يوم الأربعاء 4 يونيو الجاري، مؤكدًا أن الواقعة تمثل خرقًا جسيمًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتتطلب إجراءات حاسمة وردعة.

وأكد محافظ أسيوط أن ما حدث أمر مرفوض تمامًا، ويعد انتهاكًا لعدالة التقييم التعليمي، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وأن كل من يثبت تورطه أو تقصيره سيحاسب دون استثناء.

تطبيق أعلى معايير الرقابة لضمان نزاهة سير الامتحانات

ووجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، للتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية، لمتابعة سير التحقيقات الجارية، وضمان تنفيذ أقصى درجات التأمين فيما تبقى من الامتحانات كما شدد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الرقابة لضمان نزاهة سير الامتحانات.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بدء تحقيق موسع بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مصدر التسريب ومحاسبة المتسببين، مؤكدة أن نتائج التحقيقات ستعلن بشفافية فور الانتهاء منها.

كما دعت المديرية أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن الامتحانات مستمرة في باقي المواد وفق الجداول المعلنة، مع تكثيف الإجراءات الرقابية والتأمينية لضمان انتظامها وسلامتها.

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