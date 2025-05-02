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خارج الحدود

نحن نغرق، نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة (فيديو)

سفينة أسطول الحرية
سفينة أسطول الحرية

تعرضت سفينة تابعة لـ"أسطول الحرية" المتجه إلى غزة، اليوم الجمعة، لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية.

نضال لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة

وقال تحالف "أسطول الحرية"، الذي يناضل لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، لشبكة CNN، إن 30 شخصا كانوا على متن سفينته المحملة بمساعدات إنسانية، عندما وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي.

وأخبرت ياسمين أكار، المسؤولة الإعلامية للتحالف، شبكة CNN عبر الهاتف من مالطا: "هناك ثقب في السفينة الآن وهي تغرق".

وأضافت أكار أن السفينة "أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مالطا"، وأن "قاربا صغيرا" من جنوب قبرص قد أرسل للمساعدة. 

وتابعت أنها تمكنت من الاتصال بأفراد الطاقم بعد إرسال إشارة الاستغاثة.

وقالت أكار: "سفينتنا تبعد حاليا 17 كيلومترا عن سواحل مالطا في المياه الدولية، وقد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مرتين"، مشيرة إلى أن المولدات الكهربائية في مقدمة السفينة كانت الهدف الواضح.

وأضافت: "هذه المولدات لا توفر الكهرباء اللازمة للسفينة حاليا"، موضحة أن التحالف لم يتمكن من الاتصال بالسفينة المشتعلة.

ويظهر مقطع فيديو نشره التحالف على حسابه في "إكس" حريقا مشتعلا على متن سفينة، بالإضافة إلى دخان. كما يمكن سماع صوت انفجارين في مقطع فيديو منفصل

وتظهر مواقع تتبع حركة السفن أن السفينة "كونشينس" ترفع علم بالاو، وكانت متوقفة قبالة الساحل الشرقي لمالطا صباح الجمعة.

ويصف تحالف "أسطول الحرية" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شبكة دولية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الذين يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة وغير عنيفة.

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