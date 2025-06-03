من إرهابية إلى شريكة استراتيجية، حركة طالبان تعين سفيرا لها فى روسيا

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تعيين مولوي جول حسن سفيرًا لها لدى روسيا، في خطوة تدلل على تنامي العلاقات بين الجانبين، رغم عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان التي تسيطر على أفغانستان منذ عام 2021.

حركة طالبان الأفغانية تعيين سفيرا فى روسيا

وقالت السفارة الأفغانية في بيان، نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن سفير طالبان الجديد فى روسيا سيصل قريبا إلى موسكو لتقديم أوراق اعتماده ومباشرة مهامه، بعد أن وافقت السلطات الروسية رسميًّا على تعيينه.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية، قد أعنت الأحد الماضى، موافقة موسكو على ترشيح طالبان للسفير جول حسن، ما يُعد مؤشرا إضافيًّا على تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

روسيا تتعاون مع طالبان بعد رفع الحركة من قائمة الإرهاب

جدير بالذكر، أن روسيا رفعت في أبريل الماضي حظرها المفروض على حركة طالبان، التي كانت مدرجة منذ أكثر من عقدين كمنظمة إرهابية، مما مهد الطريق أمام تقارب سياسي ودبلوماسي متسارع بين الحركة وموسكو.

ولم تعلن أي دولة حتى الآن اعترافا رسميا بحكومة طالبان، التي تولّت السلطة عقب انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة.

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