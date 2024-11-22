طالبان تستدعي دبلوماسيين أفغانيين لدى ألمانيا

استدعت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان دبلوماسيين أفغانيين لدى ألمانيا عينتهما الحكومة الأفغانية السابقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة.

طالبان تستدعي دبلوماسيين أفغانيين

وقال مصدر مقرب من الخارجية الألمانية لـ"فرانس برس" إن "المسؤولين عن الممثلين الأفغانيين في برلين (السفارة) وبون (القنصلية العامة) استدعتهما الدولة التي أرسلتهما"، مؤكدًا معلومات أوردتها مجلة "دير شبيجل".

وقال المصدر إن هذين الدبلوماسيين اعتُمدا قبل عودة طالبان إلى السلطة.

وبعد اجتماع في الوزارة في 15 أكتوبر مع رئيسي الممثلين، يتولى إدارتيهما حاليًّا قائمان بالأعمال معنيتان من النظام الحالي.

وقال المصدر نفسه بما أننا لا نعتبر أن نظام طالبان هو الحكومة الشرعية لأفغانستان، فلن نعتمد أي دبلوماسيين يعيِّنهم في ألمانيا".

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن هناك خلافات بين طالبان من جهة، والسفير والقنصل العام من جهة أخرى.

ولم تعد حكومة طالبان تقبل التأشيرات وجوازات السفر الصادرة عن الممثلتين، وما زالت تقبل فقط الوثائق الصادرة عن القنصلية العامة في ميونيخ (جنوبًا) التي لم يشملها الاستدعاء.

ويعيش حاليًا في ألمانيا أكثر من 500 ألف أفغاني، وصل كثير منهم خلال أزمة الهجرة الكبرى عام 2015، وفقًا لأرقام رسمية.

وأعلنت حكومة طالبان هذا الصيف في رسالة بعثت بها إلى المستشاريات الغربية، أنها ستقطع كل العلاقات مع البعثات الدبلوماسية التي عينت موظفيها جمهورية أفغانستان الإسلامية، عدوة طالبان، قبل عودة الأخيرة إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021.

وخلال ثلاث سنوات، نددت هذه السفارات بأفعال حركة طالبان، واستمرت في إصدار جوازات سفر وتأشيرات.

ولم تمتثل دول غربية عديدة لا تعترف رسميًّا بسلطة طالبان، لقطع الحركة روابطها مع سفارات أفغانستان لديها، لكن النرويج وبريطانيا اختارتا الامتثال بإغلاق سفارتي أفغانستان لديهما في سبتمبر.

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