أول تعليق من السفارة الأفغانية على قرار روسيا بتعليق حظر طالبان

علقت السفارة السفارة الأفغانية لدى روسيا، اليوم الخميس على قرار موسكو بتعليق حظر أنشطة طالبان في البلاد، حيث أعربت السفارة عن ترحيبها بقرار المحكمة العليا الروسية.

سفارة أفغانستان في موسكو ترحب بقرار روسيا تعليق حظر أنشطة طالبان





وقالت السفارة الأفغانية لدى موسكو: "نحن سعداء باتخاذ هذا القرار ونعرب عن امتناننا لروسيا الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أيدت المحكمة العليا الروسية دعوى قدمها المدعي العام إيغور كراسنوف، معلقة بذلك حظر نشاط حركة "طالبان" التي كانت مدرجة سابقا في قائمة المنظمات الإرهابية.

وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، وكان هذا القرار هو الأول بموجب حكم قانوني دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، ويسمح بتعليق الحظر مؤقتا على أنشطة المنظمات المدرجة إرهابية. ويدخل تعليق الحظر حيز التنفيذ فورا.

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