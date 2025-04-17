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خارج الحدود

المحكمة العليا في روسيا تعلق الحظر المفروض على حركة طالبان في البلاد

حركة طالبان، فيتو
حركة طالبان، فيتو

أفادت وسائل إعلام روسية بأن المحكمة العليا في روسيا أصدرت قرارا بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان في البلاد، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور. 

 مصالح حركة طالبان

وشارك في الجلسة المغلقة ممثلون عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل في روسيا  ومحامي يمثل مصالح حركة طالبان. 

وكانت المحكمة الروسية العليا وافقت على التماس المدعي العام بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" في روسيا. 

 إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية

وفي نهاية شهر ديسمبر 2024، وقع الرئيس الروسي بوتين قانونا ينص على إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية، ما يسمح بالتفاعل القانوني مع حركة طالبان في أفغانستان

وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي، فإن قرار تعليق الحظر على أنشطة منظمة إرهابية معترف بها يتخذه القضاء بناء على طلب من المدعي العام أو نائبه. 

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