انفجار واشتباكات عنيفة قرب وزارة الداخلية في كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الجمعة، بوقوع انفجار استهدف آلية عسكرية لحركة "طالبان"، أعقبه اشتباكات عنيفة قرب مبنى وزارة الداخلية في العاصمة كابول.

اشتباكات عنيفة قرب مبنى وزارة الداخلية في العاصمة كابول

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" المستقلة، إن "انفجارًا أعقبه اشتباكات عنيفة حدث بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التابعة لحكومة طالبان"، ولم تصدر بعد أي تفاصيل رسمية حول طبيعة الهجوم أو الجهات المتورطة فيه.

فيما نقل موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية عن مصادر محلية في كابول قولها، إن "انفجارًا وقع في المدينة حوالي الساعة 8:00 مساءً، اليوم الجمعة، في المنطقة الغربية من العاصمة، وتحديدًا في القطاع الأمني الثالث عشر".

ووفقًا للمصادر، فقد استُهدفت آلية عسكرية من نوع "رنجر" تابعة لحركة طالبان قرب محطة "نقاش"، بجوار مستشفى خاص في منطقة دشت برجي.

ولم تتوفر معلومات إضافية عن حجم الخسائر، ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي بشأن الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، شهدت البلاد تحولات كبيرة على الصعيدين الداخلي والدولي.

وفي البداية، تمكنت طالبان من السيطرة على معظم أنحاء البلاد بسرعة، بما في ذلك العاصمة كابول، مما أدى إلى انهيار الحكومة السابقة.

وعلى الصعيد الداخلي، واجهت طالبان تحديات متعددة في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.

ودوليًا، سعت طالبان للحصول على اعتراف رسمي من المجتمع الدولي، وتمكنت من إقامة علاقات دبلوماسية مع بعض الدول، مثل الصين وتركيا، ومع ذلك، لم تحظ حتى الآن باعتراف رسمي واسع النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، تعرضت طالبان لانتقادات حادة بسبب سياساتها تجاه حقوق النساء والفتيات، حيث أفادت تقارير أممية بزيادة القمع والقيود المفروضة عليهن منذ تولي الحركة السلطة.

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