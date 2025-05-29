مجلس الأمن الروسي يعلن رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان

أعلن مجلس الأمن الروسي رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان في البلاد، حيث أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أن تعليق حظر حركة "طالبان" في روسيا سيساهم في تطوير الشراكة بين موسكو وكابول.

تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان

وكانت المحكمة العليا في روسيا في وقت لاحق أصدرت قرارا بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان في البلاد، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

وشارك في الجلسة المغلقة ممثلون عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل في روسيا ومحامي يمثل مصالح حركة طالبان.

التفاعل القانوني مع حركة طالبان في أفغانستان

وكانت المحكمة الروسية العليا وافقت على التماس المدعي العام بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" في روسيا.

وفي نهاية شهر ديسمبر 2024، وقع الرئيس الروسي بوتين قانونا ينص على إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية، ما يسمح بالتفاعل القانوني مع حركة طالبان في أفغانستان.

وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي، فإن قرار تعليق الحظر على أنشطة منظمة إرهابية معترف بها يتخذه القضاء بناء على طلب من المدعي العام أو نائبه.

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