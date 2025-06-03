الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

المحكمة الاقتصادية توقف تنفيذ العقوبة ضد مرتضى منصور بعد تصالحه مع محمود الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية المتهم فيها بـسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي بالتصالح خلال الجلسة السابقة.

 

مرتضى منصور

ويأتي قرار المحكمة بعد تنازل الطرفين عن جميع القضايا المتبادلة بينهما، في خطوة أنهت واحدة من أبرز النزاعات القانونية في الوسط الرياضي المصري، والتي دامت لسنوات، وشهدت مشاحنات إعلامية وتراشقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وساحات القضاء.

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ويُعد هذا الحكم بمثابة نقطة تحول في العلاقة المتوترة خصوصًا في ظل الدعوات الأخيرة للتهدئة وتغليب المصلحة العامة للرياضة المصرية.

وكانت المحكمة قد أجلت في وقت سابق نظر 8 دعاوى قضائية أخرى مرفوعة ضد مرتضى منصور إلى جلسة 25 يونيو المقبل، وتشمل قضايا مقدمة من ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، هاني العتال، نائب رئيس النادي السابق، الإعلامي عبد الناصر زيدان، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب.

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