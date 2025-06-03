الثلاثاء 03 يونيو 2025
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خارج الحدود

منظمة العفو الدولية تدين استهداف مدنيين فلسطينيين حاولوا الحصول على الطعام

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين، كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.

ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.

 

ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

كما أكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".

وأشار البيان إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل بوصفها "قوة احتلال"، مؤكدا التزامها بموجب القانون الدولي "بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها".

 

استمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية

ولم تتردد المنظمة في توجيه انتقاد حاد للمجتمع الدولي، قائلة إنه "سمح باستمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية طويلا".

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل، والضغط عليها "لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط".

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منظمة العفو الدولية غزة قطاع غزة الإبادة الجماعية إسرائيل

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